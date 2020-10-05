حماية المستهلك: 8.6 طن زيوت مضبوطة يعاد تدويرها وإعادة طرحها للبيع

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، المدير التنفيذي، إن فرع الجهاز بالمنوفية تمكن من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بعد تجميعها من الأسواق وإعادة طرحها في عبوات تستخدم علامات تجارية توحي بأن المنتج تم تصنيعه في دولة الإمارات العربية على خلاف الحقيقة مما يدخل الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط 130 كرتونة غير مدون عليها أي بيانات

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان، أن الفرع الإقليمي بمحافظة المنوفية قد قام بإعداد حملة توجهت إلى مقر المصنع في منطقة زراعية بمدينة تلا طريق قرية زاوية، مؤكدًا أنه تم ضبط 130 كرتونة تحتوى كل واحدة منها على 5 جراكن بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات مملوءه بالزيت كل جركن سعته 5 لتر زيت بإجمالي 650 جركن، و5 براميل صاج سعة الواحد 200 لتر، بإجمالي 1000 لتر معبئة جميعها بالزيت وغير مدون عليها أي بيانات، كما تم ضبط 2 فنطاس سعة الواحد منهم 1 طن مملوئين بالزيت وغير مدون عليهما أي بيانات، بالإضافة إلى فنطاس سعة 1 طن يحتوى على 700 لتر من الزيوت غير مدون عليها أي بيانات.

وتابع: تم ضبط ماكينة تقليب زيت سعة 8 طن مملوءه بكمية 4 طن زيت مجهولة المصدر، و62 جركن زيت سعة الجركن 20 لترا مجهولة المصدر، وماكينة تقليب زيت سعة 1 طن، ماكينه تعبئة جراكن زيت، و144 جركن فارغ يستخدم فى تعبئه الزيوت، و56 جركن بلاستيك فارغ سعة 20 لتر، و540 جركن فارغ سعة 1.5 لتر يستخدم في تعبئة الزيوت، 360 جركن فارغ سعة 1 لتر، كما تم ضبط 48 ربطة كرتون من الورق المقوى تحتوى كل ربطه على 25 كرتونة فارغة بإجمالي 1200 كرتونة تستخدم في تعبئه المنتجات، و6 فنطاس فارغ سعة كل واحد 1طن، و450 ملصق بأسماء وعلامات تجارية تحت مسمى X-PRESS 333 ، DION ومدون عليها عبارة صنع في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك جاء في إطار الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين، تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيدًَا لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة، والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري.

8.6 طن زيوت إجمالي مضبوطات الحملة التي تم التحفظ عليها

وقال "فرج"، إن إجمالي مضبوطات الحملة التي تم التحفظ عليها بمعرفة فرع الجهاز بالمنوفية تصل إلى 8.6 طن زيوت ما بين مستعملة ومخلوطة ومجهولة المصدر، تم جمعها مستعملة من الأسواق فى محاولة لإعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، تحت مسمى علامات تجارية بزعم أنها مستوردة من الخارج على خلاف الحقيقة، وقد تم تحرير المحضر رقم 2605 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة تلا والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس الجهاز، إلى استمرار الحملات الرقابية للتصدي للممارسات السلبية بالأسواق انطلاقًا من دوره الوطني الذي تم إنشائه من أجله، وهو صون وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين، بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات، لأنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

ودعى الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.