رعدية على بعض المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على مصر حتى الخميس

أعلنت الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تصل إلى رعدية في بعض الأحيان، خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مع وجود نشاط لحركة الرياح تكون مثيرة للأتربة ببعض المناطق، وفقا لتوقعات خبرائها.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 6 أكتوبر

لفت خبراء الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار متوسطة تصل لرعدية في بعض الأحيان، يصاحبها رياح معتدلة، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تصل لنسبة 30%، يصاحبها رياح معتدلة.

خريطة سقوط الأمطار الأربعاء 7 أكتوبر

أشار الخبراء لاحتمالية سقوط أمطار متوسطة تصل لرعدية في بعض الأحيان على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، تصل نسبتها لحد 30%.

خريطة سقوط الأمطار الخميس 8 أكتوبر

يتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة 30%، مع نشاط لحركة الرياح المثيرة للأتربة والرمال بجنوب الصعيد.

وأشارت توقعات خبراء الهيئة، عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، الموافق 6 أكتوبر الحالي، إلى أنّ الطقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، مع انتشار للشبورة المائية في الصباح، وفي الليل يكون الطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، وحركة الرياح معتدلة.

وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا، مع انتشار الشبورة المائية في الصباح، واعتدال لحركة الرياح.

وذكرت الهيئة أنّ شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي يمتد حتى شمال الصعيد، فيما يتأثر جنوب الصعيد، بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة البحر البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج بها من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.