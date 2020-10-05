الأحزاب تهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: وجوده قوة ضد المتآمرين

تقدم عدد من الأحزاب السياسية بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود الجيش، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد حزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل حدثا ملهما للمصريين وكل أحرار العالم الباحثين عن أسمى معاني العزة والكرامة، كما أنه سيبقى شاهدًا على عظمة مصر وقوتها وصلابة جيشها ووقوفه في وجه الطغاة والمحتلين.

وفي ذات السياق، قال رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، إن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة حفظت لمصر والعرب المجد والعزة.

وأضاف "السيد"، أن الجيش المصري في هذه المعركة الفاصلة وعبوره خط بارليف المنيع سطر تاريخا من نور باسترداد الأرض والكرامة وعودة سيناء أرض الأمجاد والبطولات إلى أحضان الوطن.

وتابع أن انتصار القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة كان له الأثر البالغ في فتح الطريق أمام مصر نحو التنمية والتقدم والازدهار، مثمنًا الجهود المتواصلة والمستمرة للجيش والشرطة على مر الزمان في الحفاظ على تراب الوطن وتحقيق الأمن والأمان.

وأشار إلى أننا في هذه المرحلة نحتاج إلى استلهام روح أكتوبر المجيدة من أجل الاستمرار في البناء والتنمية ومواجهة أعداء الوطن في الداخل والخارج، لتستمر مصر في طريقها الذى تخطو فيه بخطى ثابتة وتميز إقليمي ودولي للعبور نحو مستقبل أفضل.

وطالب "السيد" بضرورة أن نقف جميعا صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لتحقق مصر المزيد من التقدم وليبقى أكتوبر رمزا للإقدام والشجاعة والفداء وعنوانًا لوطن وشعب وجيش للأجيال المتعاقبة للشعب المصري العظيم.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي رأس المؤسسة العسكرية وبصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، يعطي رسالة قوية ضد المتآمرين من أجهزة مخابرات إقليمية أو دولية تحاول العبث في النسيج الوطني وبث الفتن من خلال أذرعها الإعلامية والتشكيك وبث حالة من التوتر بين طوائف المجتمع المصري.

وقال الغباشي إن خروج المصريين للاحتفال بذكري أكتوبر جاء صدمة لداعمي الإرهاب والداعين للخروج بتظاهرات ضد الدولة المصرية ويهدم فكرة الذباب والكتائب الإلكترونية التي فقدت الثقة في قيادات التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.

وأضاف أن الجماعات الإرهابية وقوي الشر بدأت تتساقط يوما بعد يوم خاصة مع فضح أساليبهم من خلال فبركة فيديوهات وصور لتظاهرات وهمية، وكشف أساليب قنوات جماعة الإخوان الإرهابية التي تبث الشائعات ضد الإنجازات الوطنية في مصر.

ونوه "الغباشي" بضرورة وعي الشعب المصري بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، مشددًا على أن التماسك الشعبي واستمرار معركة الوعي في وجه التحديات هو أقوي سلاح لمواجهة قوى الشر.