رئيس جامعة الأزهر: أكتوبر حرب العزة والكرامة

بعث الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بتحيةِ تقديرٍ وإعزازٍ لخير أجناد الأرض، أبطال مصرنا الغالية، من رجالات القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وطالب خلال احتفالية نظمتها الجامعة بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان: "هندسة الأرقام فى حرب أكتوبر، ودور الأزهر بها"، بحضور نواب رئيس الجامعة، وامين عام الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب والطالبات، الحضورَ بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الوطن؛ تأكيدًا على أننا لن ننساهم أبدًا ما حيينا.

وفي بداية كلمته نقل رئيس الجامعة تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتهنئته للقيادة السياسية وللشعب المصري، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر -خلال كلمته- أن حرب أكتوبر المجيدة، هي حرب العزة والكرامة، التي استعاد من خلالها المصريون بل العرب جميعًا كرامتهم.

أكد رئيس جامعة الأزهر، أن أهم سبب في انتصار أكتوبر هو الاعتماد على الله، ثم التفاف المصريين جميعًا -مسلمين ومسيحيين- حول قيادتهم السياسية الممثلة في الرئيس محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية آنذاك.

ونوه رئيس الجامعة بأن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، عقد مؤتمرًا دوليًّا حول المواطنة، وكان من أهم النتائج التي خرج بها المؤتمر: رفض مصطلح "الأقلية"، مؤكدًا أن ترسيخ مفهوم "المواطنة" من أهم أسباب النصر والاتحاد والانصهار في بوتقة الوطن؛ فالجميع شركاء في الوطن دون تمييز أو تفرقة.

ولفت إلى أنه لا يعرف قيمة هذا الوطن، إلا من تغرب عن هذا الوطن، وفي الختام طلب فضيلته من الجميع الوقوف دقيقة؛ حدادًا على شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، وأن يقرأوا الفاتحة؛ ترحمًا عليهم جميعًا، موجهًا الجميع إلى الاهتمام بتعليم أبنائنا تاريخ مصر؛ ليعرفوا أن هذه الأرض الطيبة المباركة هي أرض مقدسة.