مليار جنيه تكلفة تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المبالغ التي جرى إنفاقها على أعمال التطوير في كافة خدمات أقسام الكُلى بالمحافظة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بلغت نحو مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد وحدات الغسيل الكلوي التي تم تطويرها بالمحافظة بلغت 33 وحدة غسيل كلوي.

افتتاح 6 وحدات غسيل كلوي جديدة

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، اليوم، أنه جرى افتتاح عدد 6 وحدات غسيل كلوى جديدة وهي وحدات (جمصة - شبراهور - كوم النور - الحميات - الحاج شربيني - أطفال نبروه)، كما جرى تطوير البنية التحتية والإنشائية لعدد 24 وحدة غسيل كلوي، بالإضافة إلى توفير عدد 610 ماكينات غسيل.

6 عيادات للكشف المبكر عن أمراض الكُلى

وأشار إلى افتتاح 6 عيادات للكشف المبكر وعلاج أمراض الكُلى، وتوفير خدمة غسيل طوارئ في 8 مستشفيات متفرقة لتغطى جميع أجزاء المحافظة جغرافياً، بالإضافة إلى افتتاح أول وحدة غسيل كلوي للأطفال على مستوى المحافظة وكذا توفير خدمة غسيل طوارئ للأطفال، وافتتاح وتجهيز 7 حجرات للتداخلات الكلوية وتركيب القساطر.

وأصبحت وحدات الكُلى بالدقهلية حالياً تستوعب نحو 4500 مريض.

الشكر للمجتمع المدني

وقدم الشكر والتقدير للمجتمع المدني على مساهمته العظيمة في هذا التطوير، كما وجه الشكر لمدير إدارة الكُلى بالمديرية وكافة الأطقم الطبية المميزة بكافة الوحدات مبشراً الجميع أن مسيرة التطوير لخدمة المرضى ستظل مستمرة خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم كافة وحدات الكلى بأكثر من 100 ماكينة غسيل كلوي جديدة من خلال وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر.

وكان فريق طبي بمستشفى المنصورة العام الجديد " الدولي" أجرى، في وقت سابق أمس الأحد، ولأول مرة، عملية تدخل علاجي بالقسطرة لمريضة مصابة بالفشل الكلوي، تبلغ من العمر 57 عامًا، كانت تعاني من ضيق شديد في وصلة الغسيل الكلوي، حيث تم توسعة الوصلة باستخدام "بالونات عالية الضغط".