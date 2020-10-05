الجنايات تخلي سبيل المنتج السينمائي معتز عبد الوهاب

أخلت محكمة الجنايات المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، سبيل المنتج السينمائي معتز بالله عبدالوهاب حسين، بعد اتهامه فى القضية 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة

وكانت النيابة باشرت التحقيقات في القضية، وقررت حبس معتز بالله عبدالوهاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه من قبل قوات الأمن في شهر مايو الماضي.

ووجهت النيابة لعبد الوهاب في القضية التي حملت الرقم 586 لسنة 2020 اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.