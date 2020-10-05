رئيس التحرير

محمود مسلم

الجنايات تخلي سبيل المنتج السينمائي معتز عبد الوهاب

كتب:

هيثم البرعى
08:44 م | الإثنين 05 أكتوبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أخلت محكمة الجنايات المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، سبيل المنتج السينمائي معتز بالله عبدالوهاب حسين، بعد اتهامه فى القضية 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة

وكانت النيابة باشرت التحقيقات في القضية، وقررت حبس معتز بالله عبدالوهاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه من قبل قوات الأمن في شهر مايو الماضي.

ووجهت النيابة لعبد الوهاب في القضية التي حملت الرقم 586 لسنة 2020 اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

اقرأ المزيد:

إخلاء سبيل 3 شباب من قضية مشاجرة بـ"شومة" في الدقهلية

إخلاء سبيل زوج السيدة "المشنوقة" داخل منزلها في الشرقية

إخلاء سبيل 68 طفلا متهما بالمشاركة في أحداث الشغب

تفاصيل إخلاء سبيل الأب المتهم باغتصاب ابنتيه في الشرقية

إخلاء سبيل سائق اللودر المتهم بدهس "مسنة" بالفيوم ومجازاته إدارياً

عاجل.. إخلاء سبيل "طفل وخالته" في واقعة إصابة 3 خطأ بحادث سير بدمياط