مصر ترسل الرحلة الرابعة لخطوط إنتاج الخبز الميدانية للأشقاء بالسودان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان، محملتان بخطوط إنتاج الخبز نصف آلي الميداني، من قاعدة شرق القاهرة الجوية، في رحلتها الرابعة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، للتخفيف من آثار السيول فى المناطق المتضررة بشدة بالسودان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدعم الأشقاء السودانيين فى أزمتهم الحالية.

ومن المقرر أن يتم تدريب الكوادر السودانية، بواسطة الفنيين المصريين المرافقين لخطوط إنتاج الخبز على الاستخدام الأمثل لخطوط الإنتاج طبقاً لقواعد التشغيل بعد تركيبها، وسيتم تركيب خطوط إنتاج الخبز فى المناطق الأكثر تضرراً من آثار السيول، بعد التنسيق مع الجانب السوداني.

يأتى إرسال تلك المخابز النصف آلية الميدانية، للمساهمة فى التخفيف من آثار السيول، وما نتج عنها من نقص ملحوظ فى الخبز بالعديد من المناطق فى السودان.