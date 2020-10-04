إجراءات استخراج كارت شحن بدل تالف أو فاقد لعداد الكهرباء.. بـ30 جنيها

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب استخراج كارت شحن للعداد بدل تالف أو بدل فاقد، وذلك في جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، والتي جاءت كما يلي:

المستندات المطلوبة لاستخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد

- بطاقة الرقم القومي.

- سند الحيازة.

- إيصال شحن سابق أو كود المشترك.

- إقرار كتابي لفقد الكارت.

- استيفاء طلب استخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد.

- سداد الرسوم المقررة.

موقع الخدمة

تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك.

الرسوم المقررة

30 جنيها، والفترة الزمنية تكون 25 دقيقة من طلب الخدمة حتى الوصول إليها.

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو بإنتاجيتهم، واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، إذ إنّ تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة، قدر ما يعني استخدام الطاقة باسلوب أكثر كفاءة، بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا، بهدف تغطية أحمال الذروة التي تستغرق عددا محدودا من الساعات خلال فصل الصيف، لذلك فمن الضروري تعريف المواطنين بأهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، واتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، ما يعود بالنفع على المواطن والدولة.

مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

- تحقيق سياسة الدولة في ترشيد الطاقة.

- القضاء على مشكلات القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتاليإ صدار فواتير شهرية خاطئة.

- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار نفاد الرصيد.

- تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلي.

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.