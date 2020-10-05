محافظ دمياط تتابع خطوات إنشاء عدد من المشروعات داخل المحافظة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً، اليوم الاثنين، مع العميد مهندس عاصم الطناني مدير إدارة التخطيط بجهاز الساحل الشمالي الأوسط والمهندس وليد كمال مدير عام منطقة الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط بالجهاز والدكتور مهندس وائل بخيت استشاري هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية و المهندس سامر سمير استشارى معماري، حيث تناول الاجتماع متابعة محاور تنفيذ مشروعات حيوية وتنموية وفقاً لبنود البروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وخلال الاجتماع جرى استعراض شامل للتصور الخاص بتطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر ليتضمن عدد من الأنشطة التى تتناسب مع طبيعة الموقع وساحات متعددة الأغراض وأيضاً سرد منظور تطوير ممشى اللسان والجربي بالمدينة، بالإضافة إلى عرض التصميمات المقترحة لتطوير النصب التذكارى وطريق شارع الثورة بمدينة كفر سعد وكذلك طريق مدينة أبو غالب وموقف سيارات الأجرة هنالك، فضلاً عن رفع كفاءة شارع بورسعيد بمدينة السرو و أخيرًا تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور.

وأكدت منال عوض أنه تم الاتفاق على إعداد مقايسات تفصيلية تتضمن جميع الأعمال التي يتطلب تنفيذها لرفع المستوى الحضارى بتلك المناطق، خاصة مع كونهم شوارع رئيسية بهذه المدن، منوهة الى الجزء الأهم في هذا الاجتماع ألا وهو إنشاء سوق الجمعة بمنطقة شطا طبقاً لمعايير ومتطلبات و اشتراطات هندسية تتناسب مع طبيعة النشاط، وتتفق مع المبادئ المُتعلقة بالحفاظ على آدمية البائعين، إذ تم مناقشة خطة التنفيذ لإنشاء منطقة الفروشات اليومية ومجمع الوحدات التجارية المقرر تنفيذها لاحقًا بالإضافة إلى بحث بنود تخطيط الطرق الداخلية والممرات الفرعية بالسوق.

وأضافت المحافظ أنه تم بحث سبل إيجاد حل عاجل لتطوير كورنيش النيل بقرية السنانية فى أسرع وقت ممكن نظرًا لخطورته الداهمة مشيرة إلى أنه ومع تنفيذ الأعمال التى يستهدفها البروتوكول، ستشهد دمياط طفرة حضارية حقيقية، نظرًا لتنفيذ تلك المشروعات تحت أسس ودراسات علمية وفنية و هندسية سليمة.