رانيا فريد شوقي تواجه صراعا على الإرث في "ضربة معلم"

تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي تصوير مشاهدها في مسلسل "ضربة معلم" للمخرج إسماعيل فاروق، بطولة الفنان محمد رجب، والمقرر عرضه في الموسم الشتوي.

علمت "الوطن" أن رانيا تجسد دور إمرأة شعبية تدعي "تباهي"، حيث يتوفي زوجها بعد فترة قصيرة من زواجهما، لترث مشغل ملابس كان يمتلكه في المنطقة، وتعمل علي توسيع تجارتها للتفاجئ بظهور ورثة زوجها التي تدخل في صراعات عديدة معهم علي مدار الأحداث.

المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، ومن بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، ومن إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وقالت في مقابلة لها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سناء منصور عن الراحل فريد شوقي: "أبويا كان بيقولي لما بيعاقبني متكلمنيش، وده كان عقاب أصعب، الضرب موجع آه، لكن في النهاية الأم بتسامح"، وتابعت ساخرة عن معاملتها لأولادها: "ملك وفريدة هما اللي بيعاقبوني".

وأوضحت "رانيا"، أن والدها "بيتوتي" هو ووالدتها، مضيفة: "عندهم البيت والأسرة والأخوات وولاد الأخوات، ده خلانا طالعين كدة بيتوتيين أوي، عندنا الأسرة حاجة كبيرة مش حاجة سهلة، كنا دايما في رمضان نتجمع، إخواتي الكبار كلهم في أول يوم رمضان ده أساسي".