لماذا رفضت إلهام شاهين دعوة عادل إمام لحفل زفاف شقيقها أمير؟

كشفت الفنانة إلهام شاهين الاسباب الحقيقة وراء رفضها دعوة الفنان الكبير عادل امام لحفل زفاف شقيقها أمير الذى اقيم منذ عدة أيام

قالت إلهام شاهين السبب، لبرنامج تريندينج بانها تخشي على صحة عادل امام فى ظل انتشار فيروس كورونا مؤكدا على انه قيمة فنية كبيرة ولا يجب ان نعرضها للتجمعات والخطر لان كافة الحاضرين سيكون لديهم دافع للوصول اليه والتصوير معه.

اشارت الى ان حضوره للفرح كان سيكون شرف كبير لها ولشقيقها امير الذى تزوج من المونتيرة منة جاب الله

أعربت الفنانة الكبيرة الهام شاهين عن سعادتها البالغة لزفاف نجلها الصغير أمير شاهين على المونتيرة منة جاب الله، بعد سنوات من رفضه لفكرة الزواج.

قالت إلهام فى تصريحات لبرنامج اي تي بالعربي: "أنا أسعد إنسانة في الكون بزفاف أمير، ويا رب يسعده مع زوجته، ويجيب عيال كتير ويفرح بيهم كلهم".

أشارت الفنانة إلى أن العروسين شددا على الحضور بعدم اصطحاب الأطفال، والدخول بالدعوات الرسمية فقط، متابعًا، أن تمت دعوة عدد كبير من الفنانين على رأسهم: هالة صدقي وهاني سلامة وفيفي عبده وبوسي شلبي، مردفا: "هاني سلامة مع صاحبه العريس في تجهيزات الفرح".

وكان أمير شاهين، قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعرها، من كل الذين حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن"، أن ربنا كرمه بخطيبته، نتيجة دعاء والدته الراحلة، وشقيقته إلهام التي يعتبرها أمه.

وكان أمير، احتفل الشهر الماضي بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبدالعاطي، وذلك في الساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، من ضمنهم هالة صدقي وهنا شيحا وغيرهما.

ورصدت بعض اللقطات المصورة، التي شاركت بها الإعلامية بوسي شلبي، تفاصيل حفل الخطوبة، الذي أقيم في الساحل الشمالي، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين. وتألق العروسان والحضور بملابس هادئة وبسيطة، بعيدًا عن الرسميات والسواريه المعتادة، مما يتوافق مع توقيت ومكان الاحتفال.