"السياحة": متوسط أعداد السائحين في اليوم 7 آلاف حتى أغسطس

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن السياحة تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية، إثر تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهبطت الأرقام إلى الصفر، وأغلقت كل الفنادق والمنشآت السياحية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "بدأنا فتح الفنادق والمنشآت بالتدريج، وكان يهمنا وضع إجراءات دقيقة يطبقها العاملون في الفنادق لضمان سلامتهم وسلامة السائحين".

وتابعت: "حتى آخر أغسطس كان متوسط عدد السياح في اليوم يبلغ 7 آلاف شخص حتى شهر أغسطس، وقل هذا العدد بعض الشيء عندما بدأنا ننفذ إجراء الـPCR وتداركنا هذا الموقف، وأجريناه في الغردقة وشرم الشيخ، وجرى تخصيص أماكن لموظفي الحجر الصحي من وزارة الصحة لتنفيذ إجراءات الـPCR لمن يجروه في بلادهم وبالتالي نكون مطمئنين بأن الزائرين أصحاء".

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، أولى رحلات شركة "فلاي وان" بعد استئناف الحركة الجوية القادمة من ميلدوفا وعلى متنها 174 راكبًا، واُستقبلت الطائرة بتقليد رش المياه والركاب بالورود، وكان في استقبالهم المهندس ياسر جاهين نائب مدير المطار.

وقدم فريق العلاقات العامة التسهيلات كافة اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.