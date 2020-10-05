مصر للطيران تواصل حملة "مش حنبطل نسافر" لتشجيع السياحة الداخلية

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والبنك التجاري الدولي – CIB –أكبر قطاع خاص في مصر عن إستكمال الحملة التشجيعية للسفر التي أطلقتها مصر للطيران من قبل تحت عنوان "مش حنبطل نسافر".

فقد قامت مصر للطيران بالمشاركة مع البنك التجاري الدولي CIB بعمل رحلة ترويجية خاصة إلى مدينة طابا بجنوب سيناء رقم MS015 بحروف تسجيل SU-GFE علي طراز A220-300 -وهو أحدث الطرازات التي تسلمتها الشركة - لمجموعة من عملاء باقة 'Prime Me' لتعريفهم بواحدة من أهم المناطق السياحية بمصر.

وفي إطار الرحلة، صرح الطيار/ عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية قائلاً يسعدنا إستضافة عملاء بنك CIB أحد شركاء النجاح علي متن أحدث طائرات الشركة لزيارة مدينة من أهم المدن السياحية المصرية ، مؤكداً أنه شريك رئيسي في المبادارات التسويقية التي تقوم بها مصر للطيران للترويج للمقاصد السياحية الداخلية الهامة، فقد بدأت مصر للطيران في حملتها الترويجية "مش حنبطل نسافر" من خلال إطلاق العديد من العروض والتخفيضات على رحلاتها الدولية وكذلك قسائم التخفيضات مسبقة الدفع بالإضافة إلى عدد من الحملات الترويجية المتتابعة مع شركاء مصر للطيران.وأضاف أبو العينين أن مصر للطيران تٌسير رحلتين إسبوعياً إلي طابا متبعة كافة الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة عملاء الشركة.

وفي هذا الصدد، صرح عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري أن مصر للطيران تتبنى خطط طموحة لإعادة حركة السياحة الداخلية والخارجية بقوة مرة آخرى إلى مصر من خلال تنظيم العديد من البرامج الترفيهية والترويجية المتنوعة، و أن الشركة لا تدخر جهد في ذلك و ترحب بالمشاركة في أى مبادرات تهدف إلى تنشيطهاومن جانبة صرح يوسف جاد رئيس قطاع السياحة (الكرنك) أن الشركة تستهدف من خلال هذة المبادرات إلى توفير العديد من الخدمات ومزايا السفر المختلفة للعملاء خلال زيارتهم وجولاتهم السياحية داخل مصر، والتي تذخر بها محافظة جنوب سيناء مثل السياحة الشاطئية والعلاجية والدينية وسياحة المؤتمرات بمايجعلها المقصد السياحي الأفضل مقارنة بمثيلاتها بالخارج

وخلال الرحلة تم إستضافة عملاء شركة CIB علي متن الطائرة والهبوط في مطار مدينة طابا والقيام بعمل رحلة بحرية وزيارة جزيرة فرعون والتي تقع بها قلعة صلاح الدين والعودة مرة أخري إلي الفندق والإستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة علي شاطئ طابا والتوجه مرة أخري للمطار إستعداداً للعودة إلي مطار القاهرة الدولي.ومن جانبه، صرح أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن هذه الرحلة مدفوعة التكاليف بالكامل لمجموعة من عملاء CIB Prime Me الأكثر استخداما لمنتجات البنك وكذلك أكفأ موظفي البنك ممن نجحوا في تحقيق أفضل الإنجازات وهي تعكس تقدير البنك لثقة العملاء وجهود الموظفين ودعمهم المتواصل.

وأشار إلى أن هذا التعاون بين CIB ومصر للطيران هو تأكيد على نجاح الشراكة بيننا وبين الناقل الوطني في مصر، مؤكدًا على الشرف الكبير الذي يحظى به البنك عبر العمل مع مصر للطيران التي تعكف على إثراء تجربة السفر لعملاء البنك.

وشدد عيسى على اعتزازه بإضافة 555 مليون ميل خلال عام 2019 وهو ما يعادل تكلفة حوالي 30 ألف تذكرة طيران لشرق المتوسط وجنوب أوروبا، كما أكد سعي البنك المستمر نحو زيادة حجم الأعمال مع مصر للطيران.

جدير بالذكر أن Prime Me هي باقة مصممة حصريًا لفئة الشباب أطلقها البنك التجاري الدولي (CIB) في مطلع العام في ظل توجه الدولة لتمكين الشباب والإسراع بمعدلات الشمول المالي، حيث أنها موجهة لتلبية احتياجات الشباب وتقدم لهم مجموعة متنوعة من أفضل المزايا البنكية وغير البنكية عبر برنامج نقاط المكافآت CIB BONUS، وذلك عبر تقديم المزيد من نقاط المكافآت BONUS مقابل كل معاملاتهم لتحقيق أقصى استفادة من تجربتهم البنكية.

حيث يحصل عميل Prime Me من خلال برنامج المكافآت على نقاط BONUS تضاف شهريًا إلى حسابه عند الاحتفاظ بالحد الأدنى لرصيد الحساب، فضلًا عن نقاط BONUS إضافية من خلال العديد من الوسائل، ومن بينها المعاملات التي تتم باستخدام البطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر، أو عند ترشيح الباقة لأحد الأصدقاء، أو الحصول على قرض، أو عند إجراء 10 معاملات أو أكثر شهريًا باستخدام بطاقة الخصم المباشر، بالإضافة إلى التخفيضات الحصرية التي توفرها الباقة في مجموعة مختارة من المتاجر.وللمزيد من المعلومات حول العروض التي تقدمها مصر للطيران، برجاء الاتصال بـ 1717 من أي محمول أو زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com.