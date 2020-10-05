آخر أخبار مصر.. الخميس إجازة للقطاع الخاص وأمطار حتى نهاية الأسبوع

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الخميس إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى أكتوبر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة الخميس 8 أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة 6 أكتوبر، بدلا من الثلاثاء السادس من نفس الشهر، وإذا اقتضت ظروف العمل يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

تعطيل العمل في البنوك بمناسبة انتصارات أكتوبر الخميس

قرر البنك المركزي، تعطيل العمل فى البنوك الخميس 8 أكتوبر، بمناسبة إجازة السادس من أكتوبر التي جاءت بدلا من الثلاثاء.

القوات المسلحة تنظم المعرض الـ13 للثقافات العسكرية

تنظم هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي الـ13 للثقافات العسكرية، الذي يستمر من 4 حتى 6 أكتوبر الحالي، في بانوراما حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر، على أن يضم المعرض الصور التي تناولت مراحل حرب أكتوبر، والأجنحة في مجال الفنون التشكيلية والثقافة العسكرية، وبه جناح للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية، التي تناولت حرب أكتوبر.

260 مهنة متاح الالتحاق بها حتى اكتمال العدد بمرتب يصل 4000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، استمرار قبول طلبات الالتحاق بـ263 وظيفة بمحافظة القليوبية، في 10 شركات بالقطاع الخاص بمرتبات تصل إلى 4 آلاف جنيه شهريًا، ويتم التقديم لإدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

خريطة سقوط الأمطار على مصر حتى الخميس

أعلنت الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تصل إلى رعدية في بعض الأحيان، خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وذلك على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس الغد حار على القاهرة والوجه البحري والعظمى تصل لـ34

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، الموافق 6 أكتوبر الحالي، بأن يكون الطقس حارا نهارا على القاهرة والوجه البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، ويكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحري، وحركة الرياح معتدلة.