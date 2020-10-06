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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 6-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يتقن المهام التي يكلف بها، ولديه ثقة كبيرة في قدراته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال واليوم مناسب للتركيز على أمور مالية وإنجاز أعمال معلقة فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للتواصل بصورة أفضل مع من تحب ومناسب أيضا لإنجاز أعمال منزلية والقيام بواجبات عائلية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

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