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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 6-10-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان يحب الموسيقى ويخاف من الفشل والخيبات المتكررة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، واليوم عليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لمراجعة نفسك وتضع النقاط فوق الحروف، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

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