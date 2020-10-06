حظك اليوم الثلاثاء 6-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لا يستسلم للأوهام، وهو من الشخصيات القوية التي تلجأ لها للحصول على نصيحة، ويتسم بحبه للقيادة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل اليوم لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.