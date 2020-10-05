سفارة مصر في كندا تنظم ندوة لشرح مستجدات مفاوضات السد الأثيوبي

نظمت سفارة مصر في كندا ندوة لشرح مستجدات مفاوضات السد الأثيوبي، واستعراض مساعي مصر للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق متطلبات إثيوبيا التنموية، ويحد من الآثار السلبية لهذا السد على دولتي المصب (مصر والسودان).

أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ اليوم الاثنين في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

يشار إلى أنه شارك في الندوة نخبة من مهندسي الري وخبراء الموارد المائية.