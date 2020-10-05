الفائزة بجائزة الدولة التقديرية: سعيدة بتكريمي.. البلد يشجع الباحثين

قالت الدكتورة وجيدة عبدالرحمن أنور أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس، إنها سعيدة بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم، موضحة أنها ليست الجائزة الأولى التي تحصل عليها، لافتة إلى أنها حصلت على الكثير من الجوائز العالمية، قائلة: "تقدير الدولة له طعم تانى"، مؤكدة أن تشجيع الدولة للباحثين شيء إيجابي.

وأوضحت وجيدة في تصريحات لها، أن سبب حصولها على الجائزة، هو بمشاركتها في العديد من الأبحاث في مجالات الصحة العامة، كالبلهارسيا، وفيروس سي، والوقاية من الأورام وتأثير تلوث البيئة على الجسم والوراثة، فضلاً عن مشاركتها في قانون التأمين الصحي، بجانب برامج الإصلاح الصحي.

كان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أعلن برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة.

وبلغ العدد الإجمالى للجوائز، 109 جوائز، وهى المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان عن كل الجوائز في مرة واحدة، وعليه يُعتبر اليوم، هو من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريما من الدولة، وتقديرا منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن.

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام، 55 جائزة بإجمالي 5 ملايين و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي الرواد والمرأة لعام 2019، بإجمالي 690 ألف جنيه، وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار، التي بلغ عددهم 13 جائزة.

أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019، بلغ عدد الفائزين 41 فائز، لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد، مليون و190 ألف جنيه، وهي الجوائز المقدمة من الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد على أعمال الوقف الخيري، لدعم البحث العلمى.