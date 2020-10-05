فيديو.. مأزق جديد أمام تنظيم "قطر" لمونديال 2022

مأزق جديد أمام تنظيم قطر لكأس العالم 2022، فبحسب تقرير خاص حصلت عليه "فوكس نيوز" الأمريكية، أثار شكوكا كبيرة بشأن نزاهة تقارير قطر حول مدى تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لتجنيب تعريض استضافتها لكأس العالم 2020 للخطر، حسبما رصدته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

في تقرير أعدته مؤسسة "كورنرستون غلوبال أسوشييتس" البريطانية، قال إن شركة إنشاءات رائدة تعمل في مشاريع كأس العالم قالت إن عددا من عمالها أصيبوا بالفيروس وماتوا، لكن لم يتم تسجيل وفاتهم رسميا بفيروس كورونا، وتمت إعادة جثث المتوفين إلى بلادهم الأصلية في نيبال والهند.

وأوضح التقرير، أن الممارسات القطرية تتعارض مع توصيات السلطات الصحية بالعالم، ويكشف عن تضليل قطر حكومي لمجتمع الرعاية الصحية العالمي، كما كشف التقرير أن قطر عانت من أعلى معدل إصابة بكورونا بالنسبة لعدد السكان عالميا في منتصف أغسطس 2020.

وكشف التقرير أيضا عن وجود تناقض واضح بين عدد الإصابات ومعدل الوفيات.

ويضع التقرير النظام في الدوحة في مأزق جديد، حيث واجه النظام القطري مزاعم بأنه قدم رشوة لمسؤولي الفيفا لتأمين كأس العالم. وفي أبريل 2020، أصدرت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام، زعمت أن الأعضاء الثلاثة من أميركا الجنوبية في اللجنة التنفيذية للفيفا 2010 - الراحل نيكولاس ليوز، ثم رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم آنذاك، ريكاردو تيكسيرا، وشريك متآمر لم يذكر اسمه - قبلا رشاوى للتصويت لقطر لاستضافة حدث 2020.