عضو مجلس الشورى السعودي السابق: نظام قطر يمارس البلطجة ضد معارضيه

قال الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السعودي السابق، إن ما يمارسه النظام القطري ضد أسماء ريان، زوجة المعتقل في السجون القطرية الشيخ طلال آل ثاني، بلطجة، إذ يتتبع كل من يخالف ما يريده والإخوان المسلمين والرئيس التركي رجب طيب أرودغان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن الشيخ طلال واحد من أبرز أركان الحكم في قطر، لكنه تعرض لأذى كبير، وتتعرض زوجته وأبناؤه إلى الملاحقة، مشددًا على أهمية أن تحمي ألمانيا والمجتمع الدولي أسماء وأبناءها.

وتابع: "على الغرب حمايتها، لأنه يتحدث عن الإنسان وحقوق الإنسان، فلماذا يتعاملون بمعايير مختلفة مع قطر؟ وفس الأمر ينطبق على أردوغان الذي ينكل بالصحفيين والدبلوماسيين ورماهم في السجون والمنافي، وهو في ذلك لا يختلف عن النظام الإيراني، حيث يتتبع أصحاب الرأي".

وأكد على أن المجتمع الدولي يجب أن يكون منصفًا وأن يعاقب كل من يلحق الأذى بالمواطنين في دولة قطر، سواء من القبائل أو الأسرة الحاكمة أو المفكرين الذين يلاحقونهم في كل مكان ويرمونهم في السجون.

وأشار، إلى أن المنظمات الحقوقية دائمًا ما تتحيز لبلد دون آخر، وتغض الطرف عن جرائم الحوثيين في اليمن وأردوغان في تركيا، بينما تركز على قضايا أخرى بسبب ميول أيدولوجية وضغوط من الإخوان المسلمين والمال القطري الذي لا يتورع أن يستخدم في شراء الذمم على غرار ما حدث في الرياضة.