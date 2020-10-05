"فوبيا كورونا" تجبر وزير العدل الأمريكي على العزل رغم سلبية الفحوصات

يخضع وزير العدل الأمريكي وليام بار، للعزل الذاتي، بسبب الحذر الشديد من فيروس كورونا، والخوف من الإصابة بالفيروس المستجد، بعد أن ثبت إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعديد من المسؤولين الأمريكيين الآخرين، رغم سلبية 4 اختبارات لفيروس كورونا المستجد، أجراهم منذ يوم الجمعة الماضي، حسبما ذكر موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية كيري كوبيك، عبر موقع "تويتر": "إن بار بحالة جيدة، وليست لديه أي أعراض. شكرا لكل من أعرب عن قلقه ودعمه".

وأضافت أنه أجرى تحليل فيروس كورونا أربع مرات منذ يوم الجمعة، وجاءت النتيجة سلبية في كل مرة. وكان قد أعلن "بار" فيما سبق، حسب ما نقله موقع "فوكس نيوز" عن جريدة "نيويورك تايمز" أنه لن يخضع للحجر الصحي.

ومن المحتمل أن يكون "بار" تعرض للإصابة بفيروس كورونا إثناء حضوره حدث إعلان ترشيح إيمي كوني باريت للمحكمة العليا، وأجرى محادثة مع مستشارة الرئيس كيليان كونواي، والتي ثبت إيجابية تحليلها لفيروس كورونا.

وكان ترامب، أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، ونقل لمستشفى "والتر ريد" العسكري. مما تسبب في تحول البيت الأبيض إلى منطقة موبوءة بكورونا.

بعدما أُصيب 9 أشخاص تقريبا من المحيطين بـ"ترامب"، وتسبب أيضا في إيقاف العمل التشريعي لمجلس الشيوخ الأمريكي لأسبوعين بسبب إصابات كورونا بين أعضائه.

وأعلن البيت الأبيض عن تحسن حالة "ترامب" الصحية، بعدما أعلن الفريق الطبي المشرف على حالته انخفاض مستوى الأكسجين في الدم لديه يوم السبت الماضي، وأنه يتناول عقار "سيترويد" الذي يتم إعطاءه لمرضى كورونا المصابين بأعراض خطيرة.

وأنهم يأملون أن يغادر ترامب مستشفى العزل اليوم ويعود إلى البيت الأبيض لمتابعة مهامه.

والإشارات التي صدرت عن تحسن صحة "ترامب" رفعت المعنويات في الأسواق، مما أدى إلى سحب أموال من المعدن الأصفر، الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات التوتر والأزمات.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1892.01 دولار للأوقية وفق وكالة "رويترز".

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1897.10 دولار.