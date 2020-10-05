عاجل.. السكرتير الصحفي للبيت الأبيض يعلن إصابته بفيروس كورونا

أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، بأن السكرتير الصحفى للبيت الأبيض أعلن، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكى ترامب منذ يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وخضع منذ ذلك لعزل طبى قبل نقله للمستشفى السبت.

وأعرب رئيس موظفى البيت الأبيض مارك ميدوز، عن تفاؤله بإمكانية خروج الرئيس دونالد ترامب من المستشفى فى وقت لاحق اليوم الإثنين، مؤكدًا على أن ترامب يواصل التحسن.

قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شون كونلي، إن الرئيس خضع للعلاج بديكساميثاسون بعد انخفاض مستوى الأكسجين في دمه أكثر من مرة.وقد تناول الجرعة الأولى يوم أمس.

وأضاف أنه بالرغم من أن ترامب كان في حالة جيدة ليلة الخميس إلا أن مستوى الأكسجين في دمه بدأ ينخفض إلى ما دون 94 في المئة وكانت حرارته مرتفعة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه على ما يرام، ولكن الأيام القليلة المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي"، وذلك بعدما دخل المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وجاء حديث ترامب، في فيديو نشره عبر موقع تويتر، مساء السبت بعدما صدرت تصريحات متناقضة بشأن حالته الصحية.

فقد قال أطباء ترامب إنه في حالة جيدة، لكن كبير مسؤولي البيت الأبيض أعرب عن مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس.

وارتفع مستوى الأكسجين ثم عاد للانخفاض، ورغم أن ترامب كان يتحرك خارج السرير مساء الجمعة إلا أن الأطباء قرروا نقله إلى والتر ريد.

وفي الفيديو الذي بلغت مدته 4 دقائق، شكر ترامب الأطباء والممرضين في مركز وولتر ريد العسكري الطبي بالقرب من العاصمة واشنطن، حيث يتلقى الرعاية.وقال ترامب: "حين جئت إلى هنا لم أكن على ما يرام، أنا الآن أفضل كثيرا".

وأضاف لاحقا: "أعتقد أن الاختبار الحقيقي سيكون خلال الفترة المقبلة من أيام قليلة".

كما أعرب عن رغبته في استئناف أنشطة حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة المقررة في 3 نوفمبر، التي يواجه فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن.