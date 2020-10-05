محافظ الإسكندرية يستمع لمطالب أهالي "الكيلو 26" ويكلف بحلها

تواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وسط أهالي منطقة الكيلو ٢٦ بنطاق حي العجمي، اليوم، للاستماع إلى مشاكل المنطقة التي تلخصت في إرتفاع الإيجار الخاصة بالمساكن، وتطوير الوحدة الصحية، وتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الإضاءة العامة، وإنشاء مكتب بريد ووحدة مطافئ ومركز شباب، وتخصيص قطعة أرض لإقامة مقابر عليها.

وأعطي المحافظ تعليمات لجميع الجهات المعنية بدءا من الغد بدراسة المشاكل التي تعاني منها المنطقة ووضع مخطط زمني للانتهاء من حلها، وأوضح أنه سيتم فحص ودراسة الموضوع الخاص بالإيجارات ووضع أفضل حل قانوني لها، ووجه المحافظ الدكتورة جاكلين عازر بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية لمد فترة العمل بالوحدة الصحية بالمنطقة، وكذا توفير طاقم طبي للعمل كنوباتجية في الفترة المسائية.

وكلف مدير مديرية الطرق بإجراء دراسة لرصف طريق مدخل مساكن الكيلو 26 ووضعه على رأس أولويات خطة المحافظة للرصف، كما كلف رئيس حي العجمي بتخصيص قطعة أرض فضاء بمنطقة الكيلو 26، خلال أسبوع، لإقامة مقابر عليها، على أن يتم إصدار قرار بذلك خلال المجلس التنفيذي القادم بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط الأهالي، مؤكدا حرصه على الاستماع للمشاكل التي تعاني منها المنطقة، ووعد بتكرار الجولة لمتابعة تنفيذ جميع طلبات الأهالي.

من جهة أخرى، أعلن ممثل جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، عن فرص التدريب والتشغيل في سوق العمل الذي يقدمه مركز التدريب والتشغيل المهني بمدينة بشاير الخير 1، لافتا إلى أنه سيتم تواجد فريق عمل من المركز لعمل لقاءات تعريفية مع الأهالي الراغبين في التدريب أو التوظيف لإطلاعهم على الخدمات وفرص العمل بالمركز.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد الخدمات والمرافق بالوحدات السكنية المدعومة للشباب من الدولة بالمنطقة والبالغ عددها ٣٨٠٠ وحدة، وكذلك الوقوف علي جميع المشاكل التي تواجه سكانها علي أرض الواقع، بحضور موسي رئيس حي العجمي، وممثلي جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والجهات المعنية.