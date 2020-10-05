6 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 بــ 953 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية اليوم، في البورصات العالمية بمقدار 6 جنيهات في العيار، ليسجل عيار 24 المعروف بالذهب البندقي ليصبح 953 جنيهًا، مقابل 947 جنيهًا في المعاملات الصباحية.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1892.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:25 بتوقيت جرينتش، وفق "رويترز".

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1897.10 دولار.

ومع ذلك، فإن الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة ستظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية، وفقًا لموقع سكاي نيوز.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن" قرار تخفيض سعر الفائدة، سيكون بمثابة قرار التحفيز والتشجيع على الاستثمار في الذهب لا محالة في السبائك، وأعيرة 21 و24، ويفضل المواطن المصري الاحتفاظ به في شكل سبائك ذهبية أو جنيهات ذهب، كي لا يتعرضوا لخسارة المصنعية في حال رغبتهم في بيع مقتنياتهم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية اليوم الاثنين، والتي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 951 و953 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 832 و834 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 713 و715 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و672 جنيهًا.