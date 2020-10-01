فيديو التوكتوك.. حكاية هتك عرض فتاة على يد 6 شباب في 60 ثانية بمدينة نصر

بعد يوم عمل شاق غادرت الفتاة العشرينية عملها في منزل مخدومتها في مدينة نصر إلى شقتها في عزبة الهجانة القريبة من مكان عملها، فكانت تمر الفتاة الأفريقية من منطقة الزهراء يوميًا لكنها فوجئت بحصارها من قبل 6 شباب كانوا يستقلون دراجتين ناريتين "توكتوك" وتحرشوا بها وتحسسوا مناطق في جسدها.

تلك الجريمة حدثت عصر أمس الأول في أحد شوارع زهراء مدينة نصر، فصرخات الفتاة كانت بمثابة النجدة لها من أنياب الذئاب التى كانوا يحيطون بها في مشهد مؤسف سجلته كاميرا فيديو لهاتف محمول وبعدها بدقائق انطلق على فيسبوك كالنار في الهشيم وطالب رواد مواقع الاجتماعي بسرعة ضبط المتهمين ومحاسبتهم.

4 ساعات فقط من نشر الفيديو التى لا تزيد مدته عن 60 ثانية نجحت المباحث في تحديد هوية المجني عليها وانتقلت قوة أمنية إلي شقته في عزبة الهجانة واستمعت لروايتها واتهمت الشباب الستة بهتك عرضها وبعدها نجحت المباحث في القبض عليهم.

حاول المتهمون الستة تبرير جريمتهم بقولهم: "كنا شاربين حشيش وبرشام، ومكناش عارفين إحنا بنعمل إيه"، وأحيل المتهمون إلي النيابة العامة ونسبت إليهم تهمتي هتك العرض والتحرش وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

5 ساعات قضاها المتهمون في التحقيقات اعترفوا خلالها بتفاصيل الجريمة: "فيه اتنين مننا شغالين سواقين توك توك، وكنا مع بعض وإحنا واقفين في زهراء المعادي لقينا بنت سمرا، وراح أحمد صاحبنا عاكسها، ورحنا مسكناها عشان تركب التوك توك وتروح معانا الشقة".

وأضاف المتهمون أنهم نفذوا الجريمة تحت تأثير المخدرات التى تعاطوها وهي عبارة عن حشيش وأقراص مخدرة، وأن تصرفاتهم كانت غير متزنة خلال الواقعة، وأنهم فوجئوا بالشرطة تلقي القبض عليهم بعد عدة ساعات من نشر الفيديو على فيسبوك، وأنهم عرفوا بنبأ تصويرهم فيديو قبل ضبطهم بساعتين فقط من القبض عليهم.

ورصدت أجهزة الأمن فيديو متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن مضايقة بعض الأشخاص لفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة، ومحاولة إجبارها على استقلال "توك توك" خاص بالمتهمين، وعندما رفضت تحرشوا بها، فتمّ تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، إلى تحديد الجناة مرتكبي الواقعة، وعددهم 6 أشخاص.

وبتكثيف الجهود تمّ تحديد المجني عليها، وتبين أنها مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وبمناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها، وأدلت بأسماء بعضهم، وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وضبطهم جميعاً، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.