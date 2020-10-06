Sea of love ينضم لأفلام آل باتشينو على نتفلكس

أعلنت نتفلكس عن عرض فيلم Sea of love، بطولة النجم آل باتشينو عبر منصتها يوم 23 من الشهر الجاري.

الفيلم من إخراج هارولد بيكر، وتأليف ريتشارد بريس، ويشارك في بطولته إلين باركين وجون جودمان.

Sea of love تقييمه 6.8 على موقع IMDB، وترشح آل باتشينو لجائزة جولدن جلوب في فئة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم.

الفيلم عرض لأول مرة 15 سبتمبر 1989، مدته ساعة و53 دقيقة، وتكلفة إنتاجه 19 مليون دولار، وتخطت أرباحه وقت عرضه الـ 110 ملايين دولار.

وتعرض منصة نتفلكس في الوقت الحالي عددا من الأفلام من بطولة آل باتشينو بينها، Any Given Sunday ويشارك في بطولته، كاميرون دياز، جيمي فوكس، وجيمس وودز، ومن إخراج أوليفر ستون.

عرض الفيلم لأول مرة في 22 ديسمبر 1999، ومدته ساعتين و42 دقيقة، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 6.9 من 10.

كانت تكلفة إنتاج الفيلم 55 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 100 مليون دولار.

وأيضا فيلم الأب الروحي الجزء الأول، الذي أخرجه فرانسيس فورد كوبولا، والذي عرض لأول مرة عام 1972.

ويعرض لآل باتشينو على المنصة أيضا فيلم الوجه ذو الندبة، من إخراج برايان دي بالما، وإنتاج عام 1983.

كما يعرض فيلم Carlito's way، ويشارك آل باتشينو البطولة، كل من شون بن، وبينيلوب آن ميللر.

فيلم "Carlito's Way"، من إخراج براين دي بالما، وإنتاج عام 1993، وكتب السيناريو له David Koepp، وهو مقتبس من رواية لـ إدوين توريس.

ويحكي الفيلم عن "كارليتو" الذي يتم الإفراج عنه من السجن، ويحاول بعدها البعد عن المخدرات والعنف على الرغم من ضغط المحيطين به.

بالإضافة لفيلم عطر امرأة، إنتاج عام 1992، ومن إخراج Martin Brest، وحصد عنه آل باتشينو جائزة أوسكار.

كما يعرض لآل باتشينو فيلم الرجل الأيرلندي، من إخراج مارتن سكورسيزي، وشاركه البطولة روبرت دي نيرو وجوي بيشي، والفيلم ترشح لـ 10 جوائز أوسكار.

بالإضافة لفيلم فيلم العصابات "دوني براسكو" وهو من إخراج مايك نيويل. وشارك في بطولته جوني ديب، مايكل مادسن.