حرب أكتوبر السبب.. تفاصيل إلغاء محمد صبحي حفل زفافه عام 1973

كشف الفنان محمد صبحي أن يوم السادس من أكتوبر عام 1973 كان الوعد المحدد له للزواج من الفنانة الراحلة نيفين رامز التي تعرف عليها وأحبها منذ أن كان طالبا.

كشف صبحي فى حوار سابق لـ"الوطن" بأن حفل الزفاف كان مقرر له يوم العبور وكان قد وزع دعوات الفرح لاستقبال المدعوين، ولكن بسبب ظروف الحر فى ذلك اليوم والعبور عقد القران فى ذلك اليوم، وتأجل حفل الزفاف إلى شهر نوفمبر من نفس العام.

كان صبحي قد كشف من قبل بأن أهم أعوام حياته مرتبطة بحروب مصر، فولد مع حرب فلسطين عام 48 وفي المرحلة الإعدادية عندما اندلعت حرب اليمن، وأنهى المرحلة الثانوية أثناء حرب 1967، وتزوج إبان حرب أكتوبر 1973.

وجَّه الفنان القدير محمد صبحي، رسائل للمصريين في الخارج لتعليم أبنائهم اللهجة العربية والحفاظ على الهوية المصرية من خلال مبادرة "اتكلم مصري"، التي نستكمل بها مواجهتنا للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، في ظل محاولات لتفريغ مجتمعنا من هويته.

ويرصد "الوطن"، خلال التقرير التالي رسائل الفنان محمد صبحي للمصريين في الخارج:

*نحتاج إلى تضافر للروافد الحقيقية بين الإعلام والثقافة، حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة من هذا السعي الهام.

* ضرورة تقديم أعمال فنية راقية تساعد على الحفاظ على هويتنا المصرية

* يجب أن نتصدى لتلك الأعمال التي تنتهج نمطا جديدا من المفردات الدخيلة على اللغة العربية الراقية، وعلينا جميعا التصدي للانفلات الثقافي الذي نشهده الآن.

* ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج

*تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة

* تعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة.

* خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.

وجدير بالذكر أن مبادرة "اتكلم مصري" تستهدف ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.