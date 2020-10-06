فنانات لفتن الأنظار بصور تغيير ملامحهن.. والجمهور: عمليات تجميل ولا فوتوشوب؟

شهدت الفترة الأخيرة نشر عدد من نجمات الفن صورا جديدة عبر حساباتهن على إنستجرام، ويظهرن فيها أصغر سنا من أعمارهن الحقيقية، وأرجع الجمهور هذا لأنهن خضعن لعمليات تجميل تصغير أنف وحقن وجه، لتؤكد عدد من الفنانات أنه مجرد فلتر وفوتوشوب.

ومن أبرز هؤلاء الفنانات كندة علوش والتي نشرت صورها عبر إنستجرام وكان يبدو شكلها نحيفا ومختلفا لتكشف للجمهور أن السبب في تغيير شكلها هو الفلتر.

الفنانة ريم البارودي هي الأخرى نشرت صورا جديدة لها عبر انستجرام ليتفاجأ الجمهور بتغيير ملامحها بشكل كبير ورجح عدد كبير من التعليقات قيامها بعملية تجميل في أنفها.

الفنانة غادة عبدالرازق نشرت أيضا صورة عبر انستجرام تبدو أصغر سنا وكان من ضمن التعليقات "رجعتي أيام نعمة الله في الحاج متولي"، وتعليق آخر "ممكن تدليني على آلة الزمن اللي بترجعك سنين لورا.. يعني الآلة دي موجودة في مصر ولا متوفرة في الدول الأخرى".

المطربة التونسية لطيفة نشرت سيشن تصوير جديد لها وهي ترتدي اللون الأزرق وعلقت قائلة "أنا بموت في اللون الأزرق وانتوا؟و كانت تبدو لطيفة هي الأخرى أصغر من سنها".

وأيضا من الفنانات اللاتي اعتاد الجمهور على شكلهن الذي يبدو أصغر سنا دون التعليق هي الفنانة ليلى علوي والتي لفتت الأنظار إليها في آخر سيشن تصوير في الطبيعة.

وأيضا الفنانة لبلبة والتي نشرت مؤخرا صورا داخل حديقة منزلها في الساحل وعلى الشاطئ وتبدو أصغر سنا.

الفنانة نادية الجندي هي الأخرى اعتاد الجمهور على رؤيتها أصغر من سنها دون تعليق على مظهرها حيث حرصت كل أسبوع تقريبا على نشر صور جديدة لها عبر حساباتها على إنستجرام وتصدرت آخر صور التريند.