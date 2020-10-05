نائب "مستقبل وطن" يرد على الاتهامات الموجهة للحزب: بذلنا مجهودا كبيرا

دافع المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن الاتهامات الموجهة للحزب خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الحزب يتقبل الانتقادات الناتجة عن عدم فهم للموقف، ويتم الرد عليها، والاهتمام بالتوضيح، لكن هناك انتقادات ليست موضوعية ولا نتقبلها.

وأضاف "الخولي"، خلال حواره في برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الانتقادات أن حزب مستقبل وطن تطور بشكل كبير جدا، خلال ثلاث سنوات، لأن قيادات الحزب بذلت مجهودا كبيرا، عبر الاستعانة بالخبرات، وهذا أمرا ليس سهلاً.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب شاب، حيث يمثل نسبة الشباب فيه نحو 80%، ونجح في برلمان 2015، كما احتل الموقع الثاني في المقاعد بعد المصريين الأحرار، نافيًا أن يكون نجاح الحزب سببه أنه مقرب للدولة.

وأشار إلى أن قيادات الحزب، بذلت مجهودا غير عاديا، وبخطط منظمة تستهدف الشباب، قائلاً "الدولة ملهاش دعوة، هي بتسيب العملية السياسية مفتوحة للمنافسة والكل يشتغل".

وكان المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ذكر في وقت سابق، إن جماعات الشر بالخارج لا ترى بأن الشعب المصري يرى ما يدور على مستوى العالم، وعندما ينظرون إلى بلادهم المستقرة بالرغم من وجود مشكلات اقتصادية جاءت كـ"علاج مر" لأزمات لم يتم حلها طوال سنوات.