هنيدي عن فيلمه الجديد "الإنس والنمس": متوقع عرضه إجازة نصف العام

قال الفنان محمد هنيدي، إنه اكتشف موهبته في الكوميديا في مسرح الجامعة، ورغم أنه كان يتحدث باللغة العربية، لكن الناس كانت تضحك، ومن هنا اكتشف أنه أفضل في الكوميديا وليس التراجيديا، موضحًا أنه يستمتع ببعض المشاهد التراجيدية، لكن لا تزيد عن بعض المشاهد فقط، معقبا: "أكتر من كدة يبقى خطر".

وأضاف "هنيدي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E"، أنه انتهى من فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، مع المخرج شريف عرفة، لافتا إلى أنه لم يعمل معه منذ فيلم "فول الصين العظيم"، وهناك تطور كبير في طريقه عمله.

وأوضح أن فيلم "الإنس والنمس"، من المتوقع طرحه في إجازة نصف العام، ويشاركه العمل كل من: منة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، كما أنه يحب السينما أكثر من التلفزيون لأن وقت العمل في السينما أقل، مشيرا إلى أنه في فيلم "تيتة رهيبة"، كان يتعلم من الفنانة سميحة أيوب، وعبدالرحمن أبوزهرة.

وأكد أن ذكرياته مع فيلم "أمير البحار" لن ينساها أبدا، لأنه كان يصور في البحر.