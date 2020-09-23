للعرض على watch it.. أحمد فهمي يخوض دراما الـ 8 حلقات مع "سينرجي"

كشف النجم أحمد فهمي عن اتفاقه مع شركة "سينرجي" على تقديم مسلسل من بطولته ينتمي إلي نوعية مسلسلات الست أو ثماني حلقات لعرضه عبر منصة watch it خلال الفترة المقبلة.

وقال فهمي في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه لم يستقر على سيناريو لتقديمه إلى الآن، ولكنه يبحث عن فكرة مميزة لخوض هذه التجربة، بحسب قوله، مضيفاً أنه مشغول حالياً باستكمال تحضيرات فيلم "دماغ عاليا" لاستئناف تصويره خلال الأيام المقبلة.

وأوضح فهمي أن اسم "دماغ عاليا" مؤقت ووارد تغييره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن كان الفيلم يحمل اسم "السقوط في حلم سوسن" منذ انطلاق تصويره، مشيراً إلى إعجابه بالفيلم الذي يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه بالسينمات.

ويشارك في بطولة الفيلم روبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد خالد أنور، مايان السيد ومحمد ثروت، من إخراج أحمد الجندي.

وفي سياق مختلف، انتهى فهمي من تصوير فيلمه الجديد "العارف" الذي يجمعه بالنجم أحمد عز، والمقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل، ويشاركهما البطولة محمود حميدة، مصطفى خاطر، ركين سعد، كارمن بصيبص وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.

وكان فهمي قد زار مركز الأورام بالفيوم، قبل أيام، لتقديم الدعم لمرضى السرطان ومتابعتهم حالتهم الصحية، وفاجأ الجميع بإخراج دفتر شيكاته، وقرر التبرع للمركز بمبلغ كبير، في أثناء تفقده المركز بصحبة الدكتور صلاح أبوطالب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة.

وألقى فهمي كلمة، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش زيارته للمركز، شكر فيه القائمين على المركز لدعوته للزيارة، مؤكدا سعادته بالزيارة، وأنه لم يكن يتوقع أن يكون المركز بهذا التطور والتقدم لخدمة مرضى محافظة الفيوم.