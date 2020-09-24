أحمد فهمي يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "أسود فاتح" قبل عرضه: رجل أعمال

تنطلق أولى حلقات مسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي، على منصة "شاهد"، اعتبارًا من يوم 27 سبتمبر الجاري، من الأحد إلى الخميس كل أسبوع.

من جانبه، تحدث أحمد فهمي عن دوره في العمل، عبر بيان صادر عنه: "الدور يختلف عن كل ما قدمته سابقاً، لذا جمعتني أكثر من جلسة عمل مع المخرج وورشة الكتّاب من أجل الخروج بتصوّر نهائي للشخصية"، متابعًا: "ألعب دور خالد نعمان، رجل يملك شركة نقل كبيرة، ويتعامل مع شركات عدة منها شركة خطاب التي يملكها والد رانيا (هيفاء وهبي)".

وأشار إلى أن "خالد رجل طموح، ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة، ويدرك كيف يصل إليها، ويبرّر لنفسه الأساليب التي يتبعها من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه".

وأعرب أحمد فهمي عن سعادته لتعاونه مع الفنانة هيفاء وهبي، مُشيدًا بأداءها الفني، قائلًا: "ممثلة مجتهدة تركز على تفاصيل دورها بأفضل صورة".

يُعرض "إسود فاتح" على "شاهد VIP"، ابتداءً من 27 سبتمبر، من الأحد إلى الخميس، والعمل من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وصبري فواز، وعمر السعيد، ونبيل نور الدين، ورانيا منصور، وخالد الشيوي، وفراس سعيد، وناصر سيف، وحسام الجندي، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وآية مصطفى، وناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، وإبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل؛ إنتاج "سيدرز آرت برودكشن".

يرصد "أسود فاتح" حياة رانيا خطّاب (هيفاء وهبي) التي تتبدّل وتنقلب رأسًا على عقب، من الرغد والرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات الفساد والقتل. هكذا تُخطط رانيا للعودة والانتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.