شوقي: إعفاء 40% من الطلاب من المصروفات.. وتعقيم 60 ألف فصل خلال 3 أسابيع

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المصروفات المدرسية هي المصدر الأساسي للصرف على الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرا إلى تكبد الدولة مبالغ كبيرة لم تكن في الحسبان نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشآت الديهي على فضائية "TEN" إنه سيتم تعقيم الفصول لـ60 ألف مدرسة خلال 3 أسابيع بالإضافة إلى إجراء الكشف الحراري لـ 20 مليون طالب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة أعدت قنوات تليفزيونية من أجل تسجيل 2000 حصة من الصف الابتدائي إلى المرحلة الثانوية وكل حصة ستكون مدتها نصف ساعة، وهذا يتطلب مبالغ كبيرة من أجل إنشاء المحتوى وتأجير الاستديوهات ومشروع قومي كبير لم يكن ضمن ميزانية التعليم السنوية إضافة إلى المنصات الإلكترونية والامتحانات الإلكترونية وإضافة محتوى باللغة الفرنسية للطلاب الدارسين للغة الفرنسية.

وأكد شوقي أن الوزارة قررت بسبب تخبط الحالة الاقتصادية عند بعض العائلات على إثر فقد وظائف أو تخفيض مرتبات بسبب كورونا إعفاء فئات كثيرة من المصروفات بالكامل وهم أبناء الشهداء والجيش والشرطة وشهداء ثورة 25 يناير والمرأة المعيلة والمطلقة والسيدة التي لا دخل لها ومدارس المجتمعية كلها والفصل الواحد وصديقات الفتيات وكل من يحصل على تكافل وكرامة أو يحصل على معاش.

وأوضح أن الوزارة أضافت فئة استثنائية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وهي فئة الأطفال من الأسر الأولى بالرعاية وعددهم مليون طفل وبذلك يصل عدد الطلاب المعفيين من المصاريف إلى 40% من إجمالي عدد الطلبة.

ونبه وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور بأن المصاريف المدفوعة تكون مقابل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمة التي يحصل عليها أبناءهم وتوفير خدمة للطلاب غير القادرين كنوع من التكافل الاجتماعي ومسموح بتقسيط المبلع على مدار السنة.