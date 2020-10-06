نبيلة عبيد تهنئ الشعب المصري بذكرى أكتوبر

هنأت الفنانة نبيلة عبيد الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

ونشرت نبيلة أغنية وطنية وعلقت قائلة: "47 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.. ذكرى انتصار شعب وجيش.. كل عام يأتي تكون مصر فيه والعالم العربي في انتصارات وخير وسلام".

أكدت الفنانة نبيلة عبيد أن الكاتب محمود قاسم أوشك على الانتهاء من كتابة كتاب "سينما نبيلة عبيد".

وقالت مؤخرا لـ"الوطن": "الحمد لله أوشكنا على الانتهاء من كتاب سينما نبيلة عبيد ومن المقرر أن يكون حفل توقيع الكتاب الفترة المقبلة، وأتمنى أن ينال الكتاب إعجاب جمهوري لما يحتويه من جميع أعمالي الفنية وعدد من الصور التي تنشر لأول مرة ".

وأضافت "عبيد": "الجمهور متفاعل معي على إنستجرام بعد أن قررت منذ فترة أن أنشر عددا من مشاهد أفلامي وأحكي ذكرى كل مشهد ووجدت تفاعل جميل جدا أبهرني من جمهوري في جميع الوطن العربي وأتمنى أن ينال الكتاب نفس الصدى".

وعن كتابة مذكراتها، قالت نبيلة: "مشروع كتابة مذكراتي ما زال قائمًا حتي الآن وسوف أبدأ فيه عقب الانتهاء من الكتاب، وأكرر أن مذكراتي لمعرفة حياة نبيلة عبيد الفنانة وأرفض تجسيدها في عمل فني لأنني أرى أن معظم هذه الأعمال لم تنجح بالشكل الكافي".