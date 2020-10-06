فرج عامر: رئيس الزمالك تجاوز كل الحدود وكتائبه الإلكترونية تهددني

قال المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة ورجل الأعمال ورئيس نادي سموحة، إن رئيس الزمالك وصل في تصرفاته لدرجة غير مسبوقة، وتجاوز كل الحدود، وأرسل لي رسالة "ورحمة أمك لاحبسك"، وهذا ما استطعت أن أثبته من تصرفاته، لأنه منذ تصريحاتي عن اللجنة الأولمبية، وكتائبه الإليكترونية تسبني وتهاجمني، بل اتصلوا بي تليفونيا، وهددوني، إضافة إلى السباب.

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وتابع عامر لـ"الوطن"، في حديثي عن اللجنة الأولمبية، لم أذكره "مجبتش سيرته"، لكنه وصل لحالة غير مسبوقة، خاصة بعد قرار اللجنة الأولمبية، موضحا "في السابق أرسل رسائل وكنت أرد عليه، لكنه هذه المرة تجاوز كل الحدود"

وطالب فرج عامر، بالتزام بالأخلاق والروح الرياضية، لأن الهدف هو مصلحة مصر، والارتقاء بالسلوك والتصرفات، خاصة أن كل المؤسسات الرياضية على مستوى المسئولية، وتعمل من أجل مصلحة البلد، وهو هدف الجميع في ظل التحديات التي تواجه مصر، والجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.