فرج عامر: اعتذار "النقل" لراكب في واقعة "سيدة القطار" موقف حضاري

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اعتذار وزارة النقل لأحد الركاب بعد التجاوز فى حقه من كمساري بأحد القطارات بـ"الموقف الحضاري والمشرف" من الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقال "عامر"، فى بيان له أصدره اليوم، أن إعلان وزارة النقل اعتذار الوزير وجميع العاملين فى الوزارة عن تجاوز اثنين من كمسارية القطار في حق أحد ركاب القطار، وتأكيد الوزارة على احترامها لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص، إنما هو نهج جديد يجب أن يكون نموذجًا لتطبيقه داخل مؤسسات الدولة لحسن التعامل مع المواطنين.

وكانت وزارة النقل قد أصدرت بيانًا إعلاميًا بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، أكدت فيه إصدار توجيهات مستمرة لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب، تنص على الاحترام التام للركاب، والعمل على خدمتهم، وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة.