"ألمانيا الهتلرية" يجذب جمهور المركز القومي للترجمة

احتفل المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي باليوم العالمي للترجمة في مقره الرئيسي بالجزيرة وقدم خصما لجميع العملاء بنسبة 50% على جميع إصدارات المركز.

كما أقام المركز حفل توقيع كتاب "الصين في عشر كلمات" للكاتب يو هوا ترجمة الدكتور عبد العزيز حمدي الذي أشار إلى أهمية الكتاب الذي يلقي الضوء على العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية للصين بشكل مركز وشيق.

كما أقام المركز حفل توقيع لترجمة كتاب "النيل في عصر ما بعد الاستعمار" ترجمة الدكتور نادر نور الدين الذي يضم عشرة مقالات لكتاب من مختلف دول حوض النيل وكيف استفاد الاستعمار من النهر وموارده بخلاف دوله.

وحظيت الإصدارات بإقبال جيد من جمهور المركز وكان الإقبال بشكل أكبر على كتب "الغصن الذهبي، وألمانيا الهتلرية، ومثنوي، والسعي وراء المجد، وكيف تصبح باحثا علميا وتاريخ الانثربولوجيا واللسانيات".

ويشارك المركز القومي للترجمة في معرض الكتاب بالإسكندرية بمجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، نذكر منها: "موسوعة تاريخ الأدب العربي"، "موسوعة المسرح"، "الواقعية السحرية"، "يوسف إدريس :خفايا الإبداع "، "صعود أهل النفوذ"، "من بابل الى التراجمة"، "هوية فرنسا"،يوميات الحداد"، "الدين وتدهور السحر"، "ألف ليلة وليلة أو: الليالى العربية"،

و"النسوية وحقوق المرأة حول العالم "، "بيزنس حقوق الانسان "، "كيف يحرك الأقتصاد العالم "، "الثلاثة الكبار في عالم الاقتصاد"، "مقدمة في النظرية السياسية الدولية "، "التسويق الصعب :الاعاقة والعمالة في مصر "، "موسوعة النظرية الثقافية "،"هل انتصرت البكتريا"، "موسوعة الهرمانيوطيقا"، "الأمة تصويرًا ونحتًا"، "في علم الكتابة"، "الكيلومتر الدهبي"،"نسوة منتقبات "،"مائة عام من الأدب الروسي".

و"الدروب المنسية في أفريقيا"، "أسباب الحرب العالمية الثانية "، "الطفل في مصر القديمة"،"تاريخ البحر الأحمر :من ديليسيبس حتى اليوم "، "السامية ومعاداتها "،"الرمال المتحركة "،"عن الحرب "، "الفيسبوك والفلسفة :بما تفكر "، "جسد متألم :صنع العالم وتفكيكه"، "الدليل العملي للترجمة الأدبية "، "أدولف"، "اليهود والعلم والمال "، "تفسير سفر الأمثال وشرحه بالعربية"، "كيف تحيا في رفاه"، "رحلة الى الحجاز و مصر "، "المادة والعقل :بحث فلسفي".