طارق شوقي للمعلمين: هتسمعوا أخبار كويسة قريب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية سيأخذ وقتا حتى يقتنع الجميع أن الدولة تقدم خدمات يمكن الاعتماد عليها، موضحًا أنه أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تعرف أولياء الأمور على مناهج أولادهم وشاهدوا المكتبات الإلكترونية التفاعلية التي تتيحها الوزارة ليعرف أن الدولة جادة جدا لتطوير التعليم.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن أولياء الأمور سيشاهدون في بداية العام الدراسي اختيارات كثيرة أغلبهم مجانا بديلة عن الدروس الخصوصية كما سيتم بث جميع المواد على التليفزيون وسيحتاج الأمر فقط المتابعة من الطالب.

وألمح شوقي أن الطالب الذي يعاني من مستوى ضعيف يمكنه حضور مجموعات تقوية مراقبة ومتابعة صحيا من الوزارة ويتم اختيار أفضل المعلمين لأدائها بالإضافة إلى إتاحة لأول مرة فرصة اختيار الطالب المدرس في أي مدرسة حكومية وليس في مدرسته فقط وستتيح هذه المجموعات وكذا الكتب التفاعلية والمنصات الإلكترونية فرص أرخص وأضمن للتدريب على الامتحانات الجديدة التي يخشاها أولياء الأمور.

وحول الاحتفال باليوم العالمي للمعلم أوضح شوقي أن المعلم هو العنصر العصب لكل التطوير ونجاح التطوير مرتبط بأداء المعلم متابعا "أقول للمعلمين أن اللمسات الأخيرة لتحسين الأوضاع المالية لجميع المعلمين في مصر قريبا هتسمعوا أخبار كويسة..نبدأ العام بخبر سعيد وسيكون هناك تدريب أونلاين كل مدرس حسب المادة والمرحلة.. السنة دي إن شاء الله فيها خير كتير".

واختتم حديثه مؤكدا استعداد الدولة للتعامل مع أي مفاجآت خلال العام الدراسي الحالي إذا ظهر إصابات لفيروس كورونا في المدارس، مؤكدا أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي أنهت العام الدراسي الماضي بسلام في جميع المراحل التعليم في إنجاز يضاف للدولة المصرية.