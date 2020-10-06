المراكز الأمريكية تعلن رسميا: كورونا ينتقل عبر الهواء

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، رسميًا أن فيروس كورونا يمكنه أن ينتقل عبر الهواء.

وقالت المراكز الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، إن بعض أنواع العدوى يمكن أن تنتقل في قطرات رذاذ صغيرة وجزيئات يمكن أن تطفو في الهواء لدقائق أو ساعات، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ويمكن لهذه القطرات أن تصيب أشخاصا يتواجدون على مسافة نحو مترين من الشخص المصاب، أو حتى بعد مغادرته.

وبناء على هذا اعتبر الخبراء، أن الطريقة الرئيسية لتفشي العدوى، هي نثر المصاب لقطرات الرذاذ التنفسية من مختلف الأحجام، عند العطس أو السعال أو الكلام والتنفس.

حقيقة أن فيروس كورونا يمكنه أن ينتقل أبعد من مترين، كانت فرضية تستبعدها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية في بداية ظهور الوباء.

ولهذا التحديث، أكدت المراكز أهمية تهوية الأماكن المغلقة لتجنب انتشار العدوى، حيث إن انتقال العدوى عبر أسطح ملوثة لم تعد طريقة شائعة لتفشي كورونا.

وبالنسبة لتوصيات هذه الهيئة، لم يطرأ أي تعديل على الاحتياطات التي يجب اتّخاذها: التباعد المادي، وضع الكمامات، غسل اليدين، تجنّب الأماكن المغلقة المكتظّة، وعزل المرضى.