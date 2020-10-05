أديب يحذر من كثرة المضادات الحيوية: "تكون بكتيريا أكثر فتكا من كورونا"

استنكر الإعلامي عمرو أديب، كثرة تناول الشعب المصري للمضادات الحيوية، قائلًا: "مصر من غير ما يكون عندي إحصائية، أكتر دولة بتلبلع مضادات حيوية، وللأسف هي وكل الأدوية تصرف دون روشتة".

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن بعض الأطباء في العالم حذروا من التأثير المدمر للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أن بكتيريا المضادات الحيوية المتكونة في الجسم نتيجة كثرة استخدامها مدمرة وفتاكة أكثر من فيروس كورونا.

وتابع: "يجب ترشيد استخدام المضادات الحيوية وبخاصة للأطفال، إحنا الكبار اتخربأنا من المضادات الحيوية"، لافتًا إلى أنه كل عام يصاب 3 ملايين أمريكي سنويًا بعدوى بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية، من بينهم مات ما يقرب من 35 ألف شخص العام الماضي.

وواصل: "في دكاترة بتستهل وبتصرف مضادات حيوية، لكن في دكاترة بتستنى وبيعذبوا أهل المرضى ودول صح، وفي الآخر يصرفوا المضادات الحيوي"، مشيرً اإلى أنه على الصعيد العالمي يموت 700 ألف من عدوى البكتيريا المضادة للمضاد الحيوي.