متعود على الفوز دايما.. "الحسيني" يحصد جائزة الدولة للعام الثاني

حصل الدكتور محمد الحسيني إبراهيم، مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، على جائزة الدكتور طارق كامل، المقدمة من أكاديمية البحث العلمي، أمس، تقديرًا على دوره في تطوير تكنولوجيا الاتصال.

وأعرب "الحسيني"، عن سعادته بجائزة الدولة التشجيعية التي حصل عليها للعام الثاني على التوالي، والتي شعر بزهوتها أيضًا في العام الماضي، فبالرغم من حصوله على نحو 10 جوائز دولية، إلا أن تلك الجائزة لها مذاق خاص بالنسبة له، على حد قوله.

وأضاف أن الجائزة مخصصة للمجال العلمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومتعلقة بنتاج البحث العلمي ومدى ملاءمته في خطة الدولة 2030، وهل يقدم حلولا واقعية، أم مجرد حلول نظرية، وهو ما زكى اسمه في الحصول على الجائزة.

الحسيني: الدولة التي تجتهد في البحث العلمي دائمًا ما تتقدم للأفضل

وأوضح أن تكريم الدولة هو بمثابة تكليل لمجهوده وتعبه، حيث إنها تقيس خبرة المتقدم عامة، وليس الأبحاث المقدمة فقط، مشيرًا إلى أن تلك الجوائز تدل على أن الدولة التي تجتهد في البحث العلمي دائمًا ما تتقدم للأفضل.

وتابع أنه احتفل مع أبنائه الصغار بالجائزة، عن طريق إحدى النزهات الخارجية، مازحًا: "فسحتهم واشترينا حاجات وخدوا حقهم تالت ومتلت".

ويملك الدكتور "الحسيني" العديد من المؤلفات العلمية الدولية التي تشمل 18 كتابا دوليا منشورا في دور نشر عالمية مثل سبرنجر والسيفير وله أكثر من 150 بحثا دوليا في مجلات علمية رصينة ذات معاملات تأصير عالية، كما أنه مؤسس ورئيس تحرير المجلة الدولية لنظم الاستشعار الذكية التي تنشر في دار النشر IGI - Global بالولايات المتحدة، ونائبا لرئيس تحرير أكثر من 5 مجلات دولية مصنفة ولها معاملات تأثير عالية مثل IEEE J-BHI وIEEE Access وScientific Reports وغيرها.

كما كان رئيس تحرير ثلاث سلاسل كتب دولية يتم نشرها بواسطة دور النشر العالمية Springer و Taylor& Francis، وتم الاستشهادات بأبحاث الدكتور الحسيني 5500 طبقا لموقع جوجل سكولر و2850 مرة طبقا لموقع Scopus.