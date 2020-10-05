رئيس التحرير

محمود مسلم

جامعة المنصورة تحصد جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية

كتب:

صالح رمضان
08:25 م | الإثنين 05 أكتوبر 2020
جامعة المنصورة

جامعة المنصورة

حصد 4 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية، حيث أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019 بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأعضاء المجلس.

وتقدم الدكتور اشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، وجميع العاملين بقطاع الدراسات العليا بالجامعة بالتهنئة للفائزين متمنياً لهم لمزيد من التوفيق، وأكد نائب رئيس الجامعة أن الجوائز التي حصدتها الجامعة تعبر عن مدى تقدم وتميز الجامعة في البحث العلمي.

وفاز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2019 فى العلوم الطبية، الدكتور جمال محمد السيد شيحه، أستاذ متفرغ بكلية الطب، كما حصد جائزة الدولة للتفــوق في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة الدكتور  بدير على الدين حسن الباز، أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، أما جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية فكانت من نصيب  الدكتور أحمد محمد توفيق محمـد، أستاذ مساعد بكلية الطب، وفي مجال العلوم الهندسية فاز الدكتور أحمد عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب، مدرس بكلية الهندسة

كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نظمت حفلًا كبيرًا حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجري إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019(جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية).

 

 

اقرأ المزيد:

مصدر بـ"البحث العلمي": اختفاء كورونا لدى 65% من المصابين بعد تناول الأفيجان

بروتوكول بين جامعة عين شمس و"رجال الأعمال" وبنك التنمية لربط البحث العلمي بسوق العمل

"العربية للتصنيع" تبحث مع أكاديمية البحث العلمي دعم إنتاج الابتكارات

تعاون بين "زراعة القاهرة" ومعمل متبقيات المبيدات في مجال البحث العلمي

 "البحث العلمي" تعلن أسماء طلاب جامعة الطفل الفائزين بمنحة السفر لروسيا

أشرف منصور: هدفنا بناء مصر بسواعد أبنائها وإثراء البحث العلمي