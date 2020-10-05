جامعة المنصورة تحصد جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية

حصد 4 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية، حيث أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019 بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأعضاء المجلس.

وتقدم الدكتور اشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، وجميع العاملين بقطاع الدراسات العليا بالجامعة بالتهنئة للفائزين متمنياً لهم لمزيد من التوفيق، وأكد نائب رئيس الجامعة أن الجوائز التي حصدتها الجامعة تعبر عن مدى تقدم وتميز الجامعة في البحث العلمي.

وفاز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2019 فى العلوم الطبية، الدكتور جمال محمد السيد شيحه، أستاذ متفرغ بكلية الطب، كما حصد جائزة الدولة للتفــوق في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة الدكتور بدير على الدين حسن الباز، أستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، أما جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية فكانت من نصيب الدكتور أحمد محمد توفيق محمـد، أستاذ مساعد بكلية الطب، وفي مجال العلوم الهندسية فاز الدكتور أحمد عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب، مدرس بكلية الهندسة

كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نظمت حفلًا كبيرًا حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجري إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019(جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية).