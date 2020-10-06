بريطانيا تسجل أدنى مستوى لمبيعات السيارات فى سبتمبر منذ عقدين

سجلت بريطانيا في أبريل 2020 انخفاضًا فى مبيعات السيارات بنسبة 98%، وفي يونيو ويوليو تحسنت المبيعات وسجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال أغسطس، وذلك تزامنًا مع توقعات جمعية مصنعي و تجار السيارات البريطانية بارتفاع المبيعات في سبتمبر لأن هذا الشهر دائمًا ترتفع فيه المبيعات بشكل كبير.

ولم تتحقق التوقعات التي أعلنتها الجمعية البريطانية، فقد توقعت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية انخفاض مبيعات سبتمبر بنسبة 4%، موضحة أنَّه أدنى انخفاضا فى المبيعات لشهر سبتمبر منذ عقدين تحديدا منذ عام 1999.

ومنذ تفشي فيروس كورونا في دول العالم خلال يناير 2020، تغيرت الموازين والتوقعات التي وضعتها الشركات لمبيعات 2020، وتوقعات أرباحهم السنوية، وغير ذلك أدى هذا الفيروس التاجي كورونا إلى غلق جزئي في بداية التفشي بالربع الأول من 2020 وفي بداية الربع الثاني تحول إلى غلق كلي إجباري.

أدى هذا الغلق الإجباري إلى توقف الإنتاج بشكل كامل مع توقف المبيعات في شهور الحظر بدول العالم، أدى كل هذا الى خسائر للشركات وكانت من أبرز الشركات هي الشركات البريطانية واليابانية، حيث سجلت بريطانيا انخفاضًا في إنتاج السيارات، بشكل كبير، مع انخفاض المبيعات لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.