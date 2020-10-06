فرص عمل لأبناء المستفدين من "تكافل وكرامة".. تعرف على الشروط

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "فرصة" يهدف لإحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير فرص عمل للقادرين على العمل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" أو معاش الضمان الاجتماعي المرفوضين من "تكافل وكرامة".

وأشارت القباج، إلى أنه سيتم اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية.

شروط لاشتراك الأفراد فى برنامج فرصة

- أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 15 إلى 55 عاما، من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى.

- أفراد الأسر القادرين على العمل فى الفئة العمرية من 15 إلى 55، الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

- يجب أن يحصل المستفيد على فرصة واحدة فقط.

- تدريب الأطفال بدءا من سن 15 سنة خارج التعليم في الورش الصغيرة التي ستقوم الجمعيات الأهلية بالتعاقد معها.

إجراءات اشتراك الجمعيات الأهلية ببرنامج فرصة

ينبغي التقدم بمقترحات فنية ومالية لإدارة برنامج فرصة مرفقا بها المستندات التالية:

- كشف الحساب الختامي للجمعية عن آخر عامين.

- السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة. ‌

- هيكل مجلس الادارة ولائحة النظام الأساسي للجمعية.

- سابقة الخبرة في عمل مشابه.

- صورة الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من هيئة الرقابة المالية، وحجم محفظة التمويل للجمعية للعام السابق ورصيد القروض المصدرة.

ويشترط أن يتضمن المقترح ما يلي:

- رصد للمشكلة المجتمعية والحلول المقترحة.

- النتائج الأساسية التي ستتحقق من تنفيذ المشاريع المقترحة.

- تقديم نظرة عامة عن النتائج التي تخطط المؤسسة إنجازها لكل محور من محاور الخدمات المتضمنة في المقترح.