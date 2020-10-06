غلق 80 منشأة طبية خاصة وإعدام 2400 كيلو أغذية فاسدة بالمنيا

أعلن محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، عن قيام مديرية الصحة بإغلاق 80 منشأة طبية خاصة، بعد رصد عدد من المخالفات بها، خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية، لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف محافظ المنيا، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الاهتمام بالمنظومة الصحية يُعد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات، لرصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور محمد نادي، أن الحملة شملت المرور على 318 منشأة طبية، تنوعت بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيراً إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت، وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، لافتاً إلى أنه جرى تحرير 363 محضراً لمخالفات الاشتراطات الصحية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم إعدام 2400 كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و2003 لترات من المواد السائلة غير الصالحة، وذلك خلال حملة قامت بها المديرية للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين فى الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية، شملت عدداً من المصانع والأسواق والباعة الجائلين، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وفي وقت سابق، تفقد محافظ المنيا مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة المنيا الجديدة، لمتابعة سير العمل داخل أقسام المستشفى، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى توافر المستلزمات الطبية، وتابع أعمال تطوير الموقع العام وتوسعة المستشفى.