في العام الخامس لعودتها.. تاريخ مؤتمرات وزارة الهجرة

قامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بعقد عدد من المؤتمرات علي مدار 5 سنين منذ عودة الوزارة، ويرصد التقرير التالي المؤتمرات التي نظمتها الوزارة علي مدار 5 سنوات.

مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية

بحضور 65 خبيرًا ومستثمرًا، عقد المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وقد شهد المؤتمر انعقاد 11 جلسة.

وشهد انطلاق فعاليات المؤتمر حضور عدد من وزراء الحكومة المصرية، وحضر المؤتمر 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر في مجالات التنمية والاستثمار، ويتقلدون مناصب مرموقة في مؤسسات دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر،

يأتي هذا المؤتمر في إطار التنسيق المباشر بين وزارة الهجرة و الكيانات بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم ‏الوطنية، كون تلك الكيانات أمن قومي لمصر ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة ‏الحرجة، مع حرص الوزارة لتقديم خدمات لهم ‏وحل مشاكلهم ‏ورعاية مصالحهم‎؛ مؤكدة أن هذا المؤتمر يعد اللبنة الأولى لتوفيق أوضاع الكيانات وفقًا لمشروع القانون ‏الذي ‏أعدته الوزارة المنتظر إقراره من مجلس النواب.

المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج

ناقش المؤتمر عدة محاور في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي وردت إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، حيث تضمنت ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرها مما يخص المصريين بالخارج.

المنتدى الاول للمصريين بالخارج

منتدى "في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" يهدف إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن وتفعيل التواصل معهم، وذلك من خلال فتح حوار مباشر بينهم وبين السادة المسؤولين في مصر، وطرح كافة الأسئلة والاستماع لكافة الآراء دون أي تحفظات، وكذلك الترويج لمشروعات بهدف جذب استثماراتهم للمشاركة مع أبناء وطنهم في مسيرة التنمية.

المنتدى يستهدف أيضًا مناقشة المشكلات المختلفة التي تواجه المصريين في الخارج، والاستماع للحلول المقترحة حسب رؤيتهم، وكذلك الاستماع إلى أفكارهم ومحاولة تطبيقها مع الجهات المعنية الأخرى، لافتة إلى أنه سيتم دعوة ممثلين عن الوزارت المعنية مثل الدفاع والداخلية والإسكان والاستثمار، لتعظيم الاستفادة من اللقاء والرد على كافة استفسارات المواطنين بالخارج.

مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم

خرج مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعدد من التوصيات نتجت عن الكثير من المناقشات والجلسات الحوارية،عقد المؤتمر12 جلسة نقاشية حضرها العلماء المشاركون في المؤتمر بالاشتراك مع مسؤولين من الوزارات والأجهزة المعنية بالعملية التعليمية وتطويرها والنهوض بها، ناقشت الجلسات الآتي:

• التعليم العالي ودعم منظومة الاقتصاد المصري (إدارة - تمويل - نقل الخبرات - إعداد الطلبة)

• منظومة تعليم اساسي "معلم، مدرسة، منهج" رؤية خارج الصندوق.

• اسأل الخبراء

مبادرة إحياء الجذور

مبادرة احياء الجذور لإحياء الاحتفاء ‏الشعبي والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية، وزيارة ‏للأماكن التي تحمل ذكريات الجاليات من الدول ‏الثلاث ومكان نشأتهم ومدارسهم ‏وغيرها‎، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيراه اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس والقبرصي نيكوس أنستاسيادس، فعاليات مبادرة "إحياء الجذور" من محافظة الإسكندرية.

ملتقيات شباب المصريين بالخارج ولادك معاكي يا مصر

نظمت الوزارة خمس ملتقيات لشباب المصريين بالخارج من أبناء الجيل الثاني والثالت بالتعاون مع وزارة الشباب تحت ‏شعار "ولادك معاكى يا ‏مصر"، والتى استهدفت مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتشجيع سبل الهجرة الآمنة، إلى جانب ربط المواطن المصري بالخارج بدولته الأم.

مصر تستطيع بالتاء المربوطة

جاء المؤتمر الثاني بعنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بمشاركة 30 سيدة مصرية من النابهات في ‏الخارج، وممن شاركن في صياغة حياة أفضل لبلاد المهجر.

مصر تستطيع بأبناء النيل

جاء المؤتمر نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وقيادتها بتنمية واستصلاح الأراضي المصرية، ومختلف الملفات والقضايا التي تخص المجتمعات العمرانية الجديدة، وبخطة استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة في المناطق الجديدة وما سيتبعه من حاجة ماسة لتطوير منظومتي الري والزراعة، حيث استهدف المؤتمر مناقشة أفضل استفادة من مواردنا المائية وقضايا الأمن المائي والزراعة والبيئة.

مصر تستطيع 1

أثمر المؤتمر عن تعاون بين العلماء والعديد من الوزارات مثل وزارة الإنتاج الحربى والطيران والكهرباء والطيران والصحة، والزراعة، وغيرها.

كما تم الاتفاق بين وزارة الإنتاج الحربي والبروفيسور عبد الحليم عمر على تصنيع جهاز تسوية الأسفلت الذي اخترعه باسم "الهراس أمير"، بمصانع الإنتاج الحربي وتم إيفاد باحثين لكندا واتمام الإتفاق.إصدار الدكتور هشام العسكري بالتعاون مع وزارة الكهرباء أول أطلس شمسي متجدد لمصر.