أمين"عمال مصر": تعيين 14 معلما مؤقتا بمدرسة مصر الخاصة

أكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية التدريب والتثقيف والاهتمام بالجانب التوعوي، واستخدام كافة الأدوات التي يمتلكها الاتحاد من إجل تحقيق هذا الهدف، وهو الأمر الذي أقره مجلس الإدارة الجمعة الماضي.

وقدر "وهب الله" الدور الذي تلعبه النقابات العامة، وكافة المؤسسات التابعة للاتحاد العام، من خلال مراكز التدريب أو المؤسسات التعليمية، والدورات التوعوية والتثقيفية للعمال، والنقابيين في كافة المواقع؛ لمواجهة التحديات الراهنة داخليا وخارجيا .

واضاف محمد وهب الله، في بيان أصدره اليوم، أن هخلال زيارته إلى مدرسة مصر الخاصة التابعة للمؤسسة الاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اطمأن على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، مؤكدا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب العالم أجمع خلال العام الجاري.

وأوضح أمين عمال مصر، أن مدرسة مصر الخاصة، التي يبلغ عدد طلابها 1400، تتوفر لها كل الإمكانيات لحماية الطلاب من الناحية الصحية، ولمواجهة هذا الوباء.

وشدد "وهب الله" على ضرورة الاهتمام بالرعاية الطبية للطلاب، وكذلك التربية الرياضية والفنية، استعدادا للعام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه تم التاتفاق على الخطة الكاملة لبدء العملية التعليمية، وإصدار توجيهات بمكينة المدرسة، وتحسين المنظومة الإدارية، بجانب التواصل والتنسيق المستمر مع أولياء الأمور بشكل دوري ومنتظم.

وقرر أمين عام اتحاد عمال مصر، تعيين 14 مٌدرسا مؤقتا، بعد مرور 4 سنوات على عملهم، بدلاً من 6 سنوات كما كان مقررا، مشددا على جميع العاملين الاستمرار في العمل الجاد، لصالح الطلاب.