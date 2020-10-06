فيديو.. نص خطاب السيسي في ذكرى أكتوبر: تحية لرجال الجيش المرابطون ببقاع مصر

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطابًا للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وجاء نص الخطاب كما يلي:

"شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، تحل علينا اليوم الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمان غالية من دمائهم الطاهرة ليستردوا جزءا غاليًا وعزيزًا من الوطن الذي أقسمنا على حمايته وصون ترابه وحدوده مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.

أتحدث إليكم اليوم، لننظر ونتأمل في دلالات تجاربنا التاريخية والدورس التي تعلمناها، فلقد علمنا نصر أكتوبر المجيد أن الأمة المصرية قادرة دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين.

تعلمنا أنّ الحق الذي يستند للقوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية وأن الشعب المصري لايفرط في أرضه وقادر على حمايتها.

إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصارتها، بل كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري لتحويل الحلم لحقيقة، بل لم يتقصر على المدة الزمنية للحرب، إنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر وتبعث في نفوس المصريين جميعًا روحًا جديدة تتسم بالإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعب وتحقيق الإنجازات.

مصر وهي تحتفل بذكر نصر أكتوبر تستعيد منذ ذاكرتها قصة كفاح شعبها عبر تاريخها الممتد منذ آلاف السنين مستلهمة من عظمة ماضيها نورًا تسير على دربه لتحقق لحاضرها الأهداف المنشودة التي تسعى لها والآمال العريضة التي يتطلع إليها شعبها، فتحية لجيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر ورفعراية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الشموخ والكبرياء، وتحية لبطل الحرب والسلام، وصاحب قرار العبور العظيم الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان وعزيمة الرجال وتحية لكل أم مصرية غرست في أبنائها عقيدة راسخة، وهي أنّ الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن، وربطت على قلبها صبرًا وإيمانًا.

سلامًا لأرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الذكية أرض مصر الطاهرة وقدموا لأجيال تأتي من بعدهم القدوة والمثل في التضحية والفداء، وتحية لرجال القوات المسلحة المصرية الذين يرابطون الآن في كل بقعة من أرض مصر مع إخوانهم من رجال الشرطة ليحفظوا لمصر أمنها وأمانها واستقرارها.

شعب مصر العظيم.. لا يخفى عليكم أن الأطماع في مصر لن تنتهي وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فخطورتها لم تقل، وما حققته مصر خلال السنوات الماضية ومصر على طريق تحقيق الاستقرار والأمن، في إنجاز يشهد العالم به لنا، فالحفاظ على وطن كبير بحجم مصر في منطقة صعبة وعالم مضطرب، أمر يستوجب التوقف أمامه، باعتباره شاهدًا على قدرة الشعب وقواته المسلحة ومؤسسات الدولة، لنهج التنمية الشاملة المستدامة، باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر.

أؤكّد لكم مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، وأنّ مقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة ونجدد العهد على مواصلة العمل لصون كرامة الوطن، والمضي قدما في طريق التعمير والبناء والسلام.

الإخوة والأخوات أبناء شعب مصر، ستبقى ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عيد لكل المصريين تخليدا لقوتهم وإرادتهم وكفاءة قواتهم المسلحة، وقدراتها القتالية المتميزة، وستبقى ذكرى الشهداء الأبرار وبطولاتهم وتضحياتهم خالدة في وجدان مصر ودافعا لنا لمزيد من العمل والتقدم، وكل عام وأنتم بخير، ومصر الأبية في رفعة وسلام وتقدم، ودائما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".