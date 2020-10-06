رحلة تحويل "التوكاستو" الياباني إلى منهج مصري

مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في 17 أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة 33 أسبوعا، تدخل 43 مدرسة يابانية الخدمة الدراسية في 24 محافظة.

التعليم تسعى لتشغيل 100 مدرسة يابانية

وتستهدف وزارة التربية والتعليم، التوسع في زيادة المدارس اليابانية إلى 100 مدرسة فى مصر خلال السنوات القادمة، إضافة إلى تقديم أنشطة "التوكاتسو" الخاصة بنظام التعليم في المدارس اليابانية داخل المدارس الحكومية أيضا غير يابانية، وذلك من خلال تأهيل وتدريب المعلمين المصريين على تطبيق نظام التوكاستو التربوي والتعليمي، وأيضا تعديل طريقة التعامل مع الطلاب وإرشادهم لتقبل المعلومة بأنشطة "التوكاتسو".

قرارا وزاريا بتطبيق التوكاستو على طلاب نظام التعليم الجديد:

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية بكل مدارس التعليم العام (الرسمية، الرسمية لغات، الرسمية المتميزة لغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات) اعتبارًا من العام الدراسي 2019 /2020، وتضمن القرار تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية.

التعليم تستقبل 11 مشرفا يابانيا

وعقدت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية، اجتماعًا مع عدد من المشرفين اليابانيين الذين سيكون لهم دورًا خلال الفترة المقبلة في المساهمة في تميز أداء العاملين والطلاب بالمدارس المصرية اليابانية، لوضع خطة العمل ولتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020.

وحضر 11 مشرفًا يابانيًا إلى مصر، للمساهمة بشكلٍ إيجابي في إرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان بالمدارس المصرية اليابانية مما يساهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يساهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن التعاقد مع عدد من المشرفين اليابانيين للعمل كمشرفين على بعض المدارس المصرية اليابانية في مصر لتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020.

ضوابط وشروط الالتحاق بالمدارس اليابانية:

ـ يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.

ـ لغة التدريس في المدارس هي اللغة الانجليزية.

ـ التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2020-2021 على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن يتم قبول أي طلبات للتقدم بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

ـ المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري 2.0 إضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية.

البيانات المطلوبة للالتحاق بالمدارس اليابانية:

ـ الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

ـ سن الطفل في أول أكتوبر 2020 باليوم، الشهر، السنة.

ـ تحديد المرحلة المتقدم اليها الطفل